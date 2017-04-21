Воспитанники детского сада в Мурманске вместе с инспектором ГИБДД повторили Правила дорожного движения

В Мурманске на сцене ДК «Первомайский» работники дворца культуры и сотрудники ГИБДД в игровой форме напомнили воспитанникам детского сада №151, что такое Правила дорожного движения, дорожные знаки, светофор и как ими пользоваться.

Главными героем мероприятия стали Нолик - герой из полюбившего детьми российского анимационного мультсериала, и Светофорик, который неоднократно на сцене дворца культуры рассказывал воспитанникам насколько важно соблюдать дорожную безопасность. Совместно герои помогли ребятам отгадывать загадки и собирать пазлы.

Дети продемонстрировали хорошие знания Правил дорожного движения, разыграли показательную сценку, затрагивая водительскую грамотность, и исполнили песню под названием «Пешеход».

По окончанию мероприятия дошкольникам вручили дипломы за лучшие работы в конкурсе рисунков на тему дорожной безопасности, а в заключение инспектор повторила с детьми пройденный материал, и ребята внимательно выслушав сотрудника полиции, пообещали очень ответственно вести себя на проезжей части.

Подобные мероприятия для самых маленьких участников дорожного движения проводятся администрацией ДК «Первомайский» совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД регулярно.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области)