Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
21.04.2017 16:30

Воспитанники детского сада в Мурманске вместе с инспектором ГИБДД повторили Правила дорожного движения

В Мурманске на сцене ДК «Первомайский» работники дворца культуры и сотрудники ГИБДД в игровой форме напомнили воспитанникам детского сада №151, что такое Правила дорожного движения, дорожные знаки, светофор и как ими пользоваться.

Главными героем мероприятия стали Нолик - герой из полюбившего детьми российского анимационного мультсериала, и Светофорик, который неоднократно на сцене дворца культуры рассказывал воспитанникам насколько важно соблюдать дорожную безопасность. Совместно герои помогли ребятам отгадывать загадки и собирать пазлы.

Дети продемонстрировали хорошие знания Правил дорожного движения, разыграли показательную сценку, затрагивая водительскую грамотность, и исполнили песню под названием «Пешеход».

По окончанию мероприятия дошкольникам вручили дипломы за лучшие работы в конкурсе рисунков на тему дорожной безопасности, а в заключение инспектор повторила с детьми пройденный материал, и ребята внимательно выслушав сотрудника полиции, пообещали очень ответственно вести себя на проезжей части.

Подобные мероприятия для самых маленьких участников дорожного движения проводятся администрацией ДК «Первомайский» совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД регулярно.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области)
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.42
Евро = 60.61
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.