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21.04.2017 16:10

Молодежные команды Мурманской области участвуют в ролевой игре «Антитеррор»

Сегодня на базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области проходит ролевая игра для студентов «Антитеррор-2017». Инициаторами ее проведения выступили Центр противодействия экстремизму и отдел информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области совместно с отделом по делам молодежи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Консультационную помощь при подготовке игры оказали представители УФСБ России по Мурманской области.

В игре принимают участие пять команд из учебных заведений Мурманской области: «МИК» (Мурманский индустриальный колледж), «Кольские барсы» (Кольский транспортный колледж), «Отряд имени Разумовского» (Мурманский Арктический государственный университет), «С-4» (Северо-Западный институт Московского гуманитарно-экономического института), команда Мурманской академии экономики и управления. Все участники – молодые люди старше 18 лет.

Цель игры – с помощью смоделированных ситуаций научить молодых людей правильно поступать в случаях угрозы террористического акта и выявления фактов экстремистской пропаганды.

Командам предстоит пройти пять этапов игры, во время которых участники игры будут проходить смоделированные ситуации, связанные с обнаружением подозрительного предмета или подозрительного человека, выявлением экстремистских проявлений в сети Интернет и другом публичном пространстве. Оцениваться будут правильные действия молодых людей, в том числе порядок оповещения правоохранительных органов.
 
В завершение игры состоятся показательные выступления спецподразделений по освобождению «заложников», захваченных «террористами», и прекращение несанкционированных действий при массовых беспорядках. Показательные выступления проведет отдел специального назначения УФСИН России по Мурманской области «Айсберг» при участии сотрудников полиции.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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