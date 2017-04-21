Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области рассказала о текущей экологической обстановке на территории нашей области

Анастасия Ярославская.





О проблемах экологии сегодня - подробный разговор профильного министра и сенатора от Мурманской области Татьяны Кусайко. Что уже сделали и что предстоит - в рамках утвержденной на этой неделе - стратегии экологической безопасности. Эльвира Макарова отмечает, во многих проектах наш регион - пионер. Не так быстро, но все-таки находят решение - проблемы и с запахом, и со свалками в Кольском заливе. Серьезные подвижки - в сфере обращения с отходами. С принятием программного документа на уровне страны ждут дополнительное финансирование, а значит шанс на ускорение. У региона есть ряд предложений - как усовершенствовать процесс. Прежде всего, расчет на особый порядок - задача выделить отдельно объекты по размещению отходов - для субъектов Арктической зоны.

Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова: "Больших мощностей не построишь по переработке отходов, мусор надо вывозить и с ним обращаться, и мы выступаем за увеличение сроков накопления отходов. Мы выступаем за то, чтобы экологический сбор, который бы перечислялся от тех, кто производит тару, упаковку в приоритетном порядке направлялся бы с субъекты арктической зоны. И, конечно, был бы некий повышающий коэффициент при предоставлении субсидий в рамках федеральных программах".

Есть предложения по принятию нормативов - по решению нашумевшей проблемы с угольной пылью. Перечень большой, и по каждому вопросу Татьяна Кусайко обещает максимальную помощь.

Член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко: "Много вопросов возникает, но самая главная цель Года экологии - это привлечь внимание общества на то состояние экологической системы, которая у нас есть. И самое главное участие - мы не должны разрушать, должны восстанавливать. Практически одновременно приняты две такие важные стратегии - это экологическая безопасность и формирование здорового образа жизни, которые действительно много взаимосвязаны и много вопросов, которые идут параллельно и их решение будет направлено на улучшение качества жизни человека и нашего общества".