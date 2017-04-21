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21.04.2017 14:25

В Кольском районе тушат условный природный пожар

В Мурманской области продолжается командно-штабное учение, в рамках которого отрабатываются практические действия по ликвидации условной ЧС, вызванной природным пожаром.

По замыслу учения, условный пожар начался в лесу в 12 километрах севернее железнодорожной станции Лопарская в Кольском районе. Для его ликвидации и минимизации последствий задействованы силы и средства территориального органа МЧС России, авиационной базы охраны лесов, Мурманского лесничества, администрации Кольского района, полиции, медиков, и других взаимодействующих структур.

Также развернут оперативный штаб Главного управления МЧС России по Мурманской области. На месте условной ЧС работает оперативная группа ГУ МЧС России по Мурманской области, оперативная группа Кольского пожарно-спасательного гарнизона. Задействована аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Мурманской области.

В рамках учения организована работа комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Мурманской области и муниципального образования Кольский район.


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