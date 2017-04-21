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21.04.2017 14:00

В Мурманске обсудили роль общественного контроля во взаимодействии государства и гражданского общества

Елена Белкина.

Роль общественного контроля во взаимодействии государства и гражданского общества обсудили на конференции. Участники - депутаты областной Думы, представители регионального правительства, активисты. Опыт работы есть и немалый. Есть понимание, что общественный контроль - это не механическое выявление недостатков, а взаимодействие сил для улучшения социально-экономической ситуации в области. Поэтому задача единая - сделать этот контроль еще более эффективным.
Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин: "Общественный контроль становится тем элементом успешного развития региона в целом и муниципальных образований в частности. Работа Общественных советов, Общественной палаты помогает правительству Мурманской области принимать решения с учетом мнения граждан".
Секретарь Общественной палаты Мурманской области Юрий Мананков: "Те выводы и рекомендации, которые общественники дают, они являются фактически обязательными для того, чтобы их рассматривали при принятии каких-то нормативно-правовых актов или управленческих решений со стороны исполнительных органов власти".
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