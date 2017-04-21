Мурманская муниципальная стоматология продолжает осваивать программу "Доступная среда"

Анастасия Русинова.

"Доступная среда" - в мурманской муниципальной стоматологии. В ближайшие дни в клинике установят мобильный лестничный подъемник. Он поможет людям с ограниченными возможностями здоровья беспрепятственно посещать медицинское учреждение. Техническое средство отечественного производства. Грузоподъемность - 160 килограммов, работать может и летом, и зимой. Подобный подъемник уже есть в 61-й мурманской прогимназии.

Директор муниципальной стоматологии г. Мурманска Татьяна Елпанова: "Тут будет кнопочка вызова, инвалида, как правило, сопровождают, выходит сотрудник, вместе с подъемником, закатывают инвалида на подъемник И он уже шагающий, гусеничный подъемник уже переходит к нам в помещение безпроблемно".