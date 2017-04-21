Классическая камерная музыка в современной обработке. Мурманский филармонический оркестр готовит новую программу

Кирилл Коган.

Мурманский филармонический оркестр готовит новую программу. Классическая камерная музыка в современной обработке. Под управлением швейцарского музыканта Антуана Ребстейна. В столицу Заполярья уже в третий раз. Солирует - Максим Новиков - известный российский альтист, яркий и виртуозный исполнитель. Концерт уже в это воскресенье.

Альтист г. Москва Максим Новиков: "Я больше приверженец современной музыки, она ближе, так и должно быть. Так что достаточно современно то, что мы будем играть, это не старина, все очень понятно, это должно быть близко тем, кто придет на концерт".