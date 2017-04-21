Большой противолодочный корабль «Североморск» завершил заход в Кабо-Верде

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Североморск», завершил деловой заход в столицу Республики Кабо-Верде порт Прая и вышел в Атлантический океан. Российские военные моряки продолжат выполнять задачи по плану дальнего похода совместно со спасательным буксирным судном «Алтай» и средним морским танкером «Дубна».

Деловой заход в Кабо-Верде продолжался с 18 по 21 апреля. За два дня на борту БПК «Североморск» побывали представители российского дипломатического корпуса и военно-политического руководства Республики Кабо-Верде. Были проведены экскурсии по верхней палубе для жителей и гостей города Прая.

В свою очередь военные моряки ознакомились с достопримечательностями островного государства, посетили исторические места столицы республики и «старый город», расположенный в 20 километрах от современного. Также североморцы осмотрели заповедник Кинта де Монтанья.

Заход БПК «Североморск» стал восьмым посещением африканского государства в течение дальнего похода. На восточном побережье Африки североморцы побывали в портах Виктория (Сейшельские острова), Дар-эс-Салам (Танзания), на рейде порта Пемба (Мозамбик), на южном - посетили Кейптаун – одну из 3-х столиц Южно-Африканской Республики. Во время плавания в водах Атлантики они совершили заходы в Уолфиш-Бей (Намибия), Луанду (Ангола) и Малабо (Экваториальная Гвинея). Ранее моряки Северного флота посетили оманский порт Салала на Аравийском полуострове и пакистанский Карачи на азиатском континенте.

Поход большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения Северного флота начался 15 октября 2016 года. В течение трёх месяцев экипаж БПК выполнял задачи в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в акватории Средиземного моря.

В середине января БПК «Североморск» приступил к выполнению задач дальнего похода в сопровождении СБС «Алтай» и СМТ «Дубна». Через Суэцкий канал российские моряки совершили переход в Красное море и затем в Индийский океан.

С 9 по 15 февраля корабль принимал участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017», которое проходило в акватории Аравийского моря и на береговой базе ВМС Пакистана.

Пресс-служба Северного флота