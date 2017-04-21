В Мурманске открывается традиционный фестиваль «НаМОДнение»

В Мурманске стартует ежегодный открытый фестиваль молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды «НаМОДнение». В этом году участие в нем примут 15 творческих коллективов – молодых художников-модельеров, моделей, парикмахеров, визажистов – из Мурманска, Кировска, Колы, Ковдора, Снежногорска, Североморска, Апатитов, Коашвы, Кольского района и Петрозаводска. Они продемонстрируют свое мастерство номинациях:

«Откровение» – конкурс для начинающих модельеров, творческих коллективов театров мод, студий конструирования и дизайна одежды учреждений общего и дополнительного образования (возраст участников до 18 лет)

«ART-couture» – конкурс для обучающихся и студентов профессиональных образовательных учреждений, молодых профессиональных художников-модельеров, дизайнеров одежды до 30 лет;

«Лучшая графическая работа» – конкурс эскизов.

Жюри определит победителей в каждой номинации, обладателей специальных дипломов в конкурсах манекенщиц, визажистов, парикмахеров, а также обладателей гран-при фестиваля в конкурсах «Откровение» и «ART-couture», которые получат приглашение на участие в Международном конкурсе молодых дизайнеров одежды «Экзерсис» (Москва).

В этом году на площадке фестиваля учреждается также специальная номинация «Культурный диалог»: кандидатами на победу станут участники конкурсов «Откровение» и «ART-couture», творчески раскрывшие темы сохранения культуры и самобытности народов России и особенностей материальной и духовной культуры жителей Кольского Севера.

Показ коллекций участников состоится 22 апреля в 17.00 в Мурманском областном художественном музее (ул. Коминтерна, 13).

23 апреля в 16.00 на гала-концерте будут подведены итоги фестиваля.

Организаторы – комитет по культуре и искусству Мурманской области, Мурманский областной художественный музей, Мурманское областное общественное отделение Союза художников России.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /