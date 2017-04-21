Заместитель губернатора Григорий Стратий провел заседание Проектной группы по реализации стандарта развития конкуренции

Под председательством заместителя губернатора Григория Стратия состоялось установочное заседание Проектной группы по реализации стандарта развития конкуренции в Мурманской области.

В целях реализации проектного подхода к системе государственного управления в соответствии с решением Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области сформирована Проектная группа по реализации стандарта развития конкуренции в Мурманской области. В ее состав вошли представители профильных министерств и ведомств Мурманской области и территориального управления Федеральной антимонопольной службы.

Целями создания Проектной группы являются анализ состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области, а также деятельности органов местного самоуправления в сфере развития конкуренции, мониторинг реализации «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Мурманской области, реализация механизмов общественного контроля за деятельностью естественных монополий в регионе.

В ходе установочного заседания Проектной группы определены направления ее деятельности на 2017 год. Приоритетными задачами на краткосрочную перспективу названы актуализация «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Мурманской области на 2016-2018 годы с учетом мероприятий для органов местного самоуправления на плановый период до 2019 года и разработка «дорожной карты» по реализации механизмов общественного контроля за деятельностью естественных монополий на территории Мурманской области.

На следующем заседании Проектной группы в мае текущего года планируется рассмотреть с участием органов местного самоуправления проекты указанных документов.

Информация о деятельности Проектной группы размещена на Инвестиционном портале Мурманской области.



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