Изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в ЗАТО Североморск

Председатель Комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский выступил на заседании Совета депутатов ЗАТО Североморск с вопросом изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях региона с июля 2017 года.

Согласно пункту 43 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 года №400, по решению представительного органа муниципального образования предельные индексы могут превышать индекс по субъекту РФ более чем на величину отклонения по субъекту РФ.

В декабре 2016 года состоялось заседание Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск, на котором был рассмотрен вопрос об установлении предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании на 2017 год с 1 июля в размере 8,5%, что затронуло только те населенные пункты, где исторически сложились заниженные тарифы на тепловую энергию по объектам теплоснабжения, которые ранее находились в собственности Министерства обороны РФ и фактически тарифы искусственно сдерживались командирами воинских частей. Согласование указанного предельного индекса коснулось только тарифов на тепловую энергию для потребителей коммунальных услуг, проживающих в п.Щукозеро и на ул.Сафонова, д.1 и ул.Северная Застава, д.40 в ЗАТО г.Североморск.

Для остальных населенных пунктов в ЗАТО г.Североморск тарифы на коммунальные ресурсы на 2017 год с 1 июля установлены так, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги не превысит 5,5% (согласно распоряжений Правительства РФ от 01.11.2014 №2222-р, и от 19.11.2016 №2464-р). Более того, по расчету Комитета по тарифному регулированию Мурманской области рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги не превысит 1% (при одинаковом наборе коммунальных услуг и в сопоставимых объемах потребления), таким образом для большинства населенных пунктов ЗАТО г.Североморск, в целях сдерживания роста тарифов в сфере теплоснабжения, тариф на тепловую энергию для населения остается неизменным с 01.07.2015.

С учетом параметров, определенных в Прогнозе социально-экономического развития РФ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, комитетом произведены расчеты тарифов для населения на услуги указанных организаций. Они составят с 01.07.2017 по 30.06.2018:

/ Комитет по тарифному регулированию Мурманской области /