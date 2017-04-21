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21.04.2017 12:52

Опыт Мурманской области по внедрению инновационных образовательных практик представлен на площадке Московского международного салона образования

В Москве состоялся IV Московский международный салон образования, организованный Министерством образования и науки Российской Федерации.

В этом году салон впервые признан площадкой ЮНЕСКО, что повышает его авторитет в образовательном мировом пространстве. В мероприятии приняли участие ведущие российские и международные образовательные и научные организации, представители федеральных и региональных министерств и ведомств, крупнейшие предприятия-работодатели и компании-партнеры, а также родители и учащиеся. Салон объединил более 4500 участников. В выставочном пространстве ВДНХ было представлено 600 композиций.

Систему дополнительного образования региона, опыт Мурманской области по внедрению инновационных образовательных практик, направленных на формирование нового качества содержания дополнительного образования, представил центр дополнительного образования «Лапландия». Особый интерес участников и посетителей салона вызвали региональный образовательный проект «Юные инженеры Арктики: от выбора образовательной программы к выбору жизненного пути», организация Школьных студий науки, технологии и искусства – STA-студий, областные очно-заочные школы. 

В рамках международного салона организованы дискуссионные и практические мероприятия. Участники обсудили приоритетный проект Российской Федерации «Доступное дополнительное образование для детей», вопросы независимой оценки качества образования, развития ресурсных и модельных центров.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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