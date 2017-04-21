Вопросы социальной поддержки семей с детьми обсудили в Коле участники «круглого стола»

В Коле под председательством первого заместителя министра социального развития Мурманской области Светланы Виденеевой состоялось заседание «круглого стола» на тему «Трудные жизненные ситуации и решения в их преодолении».

Особое внимание участники встречи уделили причинам нахождения ребенка в социально опасном положении. По мнению специалистов, чаще всего такая ситуация связана с нарушениями детско-родительских отношений, которые приводят к конфликтам, вплоть до ухода детей из семьи.

Как отметила Светлана Виденеева, главная цель – сохранить целостность семьи, помочь родителям или иным законным представителям найти выход из создавшейся трудной жизненной ситуации.

В рамках «круглого стола» был представлен практический опыт работы с семьями, находящимися в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Принявшие участие в заседании представители 14 семей, воспитывающих детей, и социальные педагоги образовательных организаций Кольского района получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.

Также родителям был представлен обзор литературы «Семья – это главное» и состоялась презентация клуба выходного дня для молодых родителей с детьми, который работает на базе межпоселенческой библиотеки Кольского района.

/ Министерство социального развития Мурманской области /