Минобороны РФ передало котельную в ЗАТО г. Заозерск в муниципальную собственность

Заместитель губернатора Евгений Никора провёл совещание по вопросу организации теплоснабжения ЗАТО г. Заозерск.

Приказом Минобороны России № 36 от 25 января 2017 года в собственность муниципального образования ЗАТО г. Заозерск передается имущество котельной № 53.

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области удовлетворено заявление Северо-Западного территориального управления имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации о прекращении права собственности Российской Федерации.

В настоящий момент эксплуатацию котельной № 53, предоставляющей услуги теплоснабжения потребителям ЗАТО г. Заозерск, продолжает осуществлять Центральное жилищно-коммунальное управление по ОСК Северного флота Минобороны России.

Вопрос организации теплоснабжения в ЗАТО г. Заозерск находится в зоне постоянного внимания правительства Мурманской области. В состоявшемся совещании приняли участие представители правительства Мурманской области, администрации муниципального образования ЗАТО г. Заозерск, предприятий «Мурманэнергосбыт» и «Горгаз».

По итогам совещания выработаны предложения по реализации мероприятий, способствующих организации качественного и бесперебойного теплоснабжения ЗАТО г. Заозерск.



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