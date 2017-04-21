Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
21.04.2017 12:46

Минобороны РФ передало котельную в ЗАТО г. Заозерск в муниципальную собственность

Заместитель губернатора Евгений Никора провёл совещание по вопросу организации теплоснабжения ЗАТО г. Заозерск.

Приказом Минобороны России № 36 от 25 января 2017 года в собственность муниципального образования ЗАТО г. Заозерск передается имущество котельной № 53.

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области удовлетворено заявление Северо-Западного территориального управления имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации о прекращении права собственности Российской Федерации.

В настоящий момент эксплуатацию котельной № 53, предоставляющей услуги теплоснабжения потребителям ЗАТО г. Заозерск, продолжает осуществлять Центральное жилищно-коммунальное управление по ОСК Северного флота Минобороны России.

Вопрос организации теплоснабжения в ЗАТО г. Заозерск находится в зоне постоянного внимания правительства Мурманской области. В состоявшемся совещании приняли участие представители правительства Мурманской области, администрации муниципального образования ЗАТО г. Заозерск, предприятий «Мурманэнергосбыт» и «Горгаз».

По итогам совещания выработаны предложения по реализации мероприятий, способствующих организации качественного и бесперебойного теплоснабжения ЗАТО г. Заозерск.


/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.42
Евро = 60.61
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.