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21.04.2017 12:23

В честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам предложат бесплатный авиаперелет

В честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне авиакомпания "Аэрофлот" будет перевозить ветеранов бесплатно. Предложение действует с 3 по 12 мая на полеты в экономклассе.

Участниками акции могут стать ветераны и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие на территории России, в странах СНГ, Прибалтики и Грузии и являющиеся гражданами соответствующих стран.
Авиакомпания возьмет на себя оплату не только тарифов, но и всех такс и сборов. Также каждый участник праздничной акции имеет право оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего. Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы на перелеты внутри Российской Федерации авиаперевозчик предоставляет билеты бизнес-класса или класса комфорт. Другим участникам акции и сопровождающим будет предложено повышение в классе обслуживания при наличии свободных мест на борту воздушного судна.
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