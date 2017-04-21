Ненадлежащее обращение с отходами производства, загрязнение окружающей среды и атмосферного воздуха. Инспекторы Министерства природных ресурсов области нарушения природоохранного законодательства

Анастасия Русинова.

Ненадлежащее обращение с отходами производства, загрязнение окружающей среды и атмосферного воздуха. Это самые частые нарушения природоохранного законодательства, которые выявили инспекторы Министерства природных ресурсов области. С начала года они провели 7 проверок деятельности крупных предприятий региона, 37 рейдов на водных объектах, работа велась со специалистами Баренцево-Беломорского территориального управления. Отдельной строкой - как одни из самых распространенных - нарушения обращения с осветительными приборами и электрическими лампами, неправильное хранение, сбор и транспортировка которых могут нанести вред здоровью людей, животных и окружающей среде. Общая сумма назначенных административных штрафов за 1 квартал 2017 - 100 тысяч рублей. Всего под экологический надзор в Мурманской области попадает более 70 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 10 госзаказников и 50 памятников природы - 1109, 5 тыс.га.