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21.04.2017 15:25

Юные артисты воскресной школы выступили перед сотрудниками УФСИН

В актовом зале УФСИН России по Мурманской области с театрализованным представлением перед сотрудниками выступили воспитанники Воскресной школы при Кольском храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Этот необычный концерт был организован на пасхальной неделе по инициативе помощника начальника Управления по организации работы с верующими отца Романа (Новрузова).

Преподаватели православной воскресной школы, представляя сотрудникам театрализованную костюмированную постановку, объявили её как старую сказку о главном. И действительно, в постановке широко известной сказки «Репка», адаптированной к нынешнему времени, юные артисты устами узнаваемых главных героев истории проникновенно говорили зрителям о самых главных вещах – любви, доброте, дружбе, взаимовыручке. Старания маленьких актёров не оставили равнодушными никого из зрителей.
В завершение концерта отец Роман поблагодарил присутствующих за тёплый приём воспитанников Воскресной школы, отметив, что ребятам всегда радостно выступать перед благодарными зрителями Управления. Отец Роман поздравил сотрудников УИС со светлыми церковными праздниками, пожелав им надежды, твёрдости веры, крепости душевных и физических сил, мира и любви в семьях. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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