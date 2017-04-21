Аспиранты МГТУ представили свои научно-исследовательские работы

18 апреля 2017 года на кафедре технологии металлов и судоремонта в рамках Международной научно-практической конференции "Наука-производству" состоялось заседание секции "Техническая эксплуатация флота".

В ней принимали участие представители 35 Судоремонтного завода "Нерпа" филиал АО "ЦС "Звездочка", научно-педагогические работники, аспиранты и студенты 3 курса направления подготовки "Кораблестроение океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры".

С приветственной речью от имени "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка" выступила начальник Бюро стандартизации отдела главного технолога филиала Елена Москвичева.

На мероприятии были заслушаны научно-исследовательские работы аспирантов кафедры по направлению подготовки 26.06.01 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта направленности "Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства".



Пресс-служба МГТУ