Правительством региона утвержден Порядок создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития моногородов Мурманской области. Его ключевое значение – в описании пошаговой технологии от подачи заявления инвестором до присвоения ему статуса резидента ТОСЭР.

Процедура для потенциального инвестора максимально минимизирована, упрощена и прозрачна. По сути, применён принцип «одного окна» – регламентированный перечень документов инвестор предоставляет в администрацию муниципалитета и далее запускается механизм без его дополнительного привлечения. Каждый этап имеет конкретный срок исполнения. Схематически процесс представлен в презентации, размещенной на сайте министерства экономического развития.

Длительность всех этапов, которые проходит инвестор от момента подачи заявки в администрацию до направления сведений в Минэкономразвития России, составляет 27 рабочих дней.

Общий срок получения статуса резидента составляет 42 рабочих дня, т.к. 15 рабочих дней осуществляется непосредственное включение сведений в реестр по линии Минэкономразвития России. В настоящее время разработан проект нормативно правового акта, которым работа по линии федерального ведомства сокращается до 5 рабочих дней.

Кроме этого, порядком определен алгоритм взаимодействия монопрофильных муниципальных образований и региональных органов власти по подготовке заявки на создание ТОСЭР и подачи ее на рассмотрение в соответствующую комиссию, созданную при Минэкономразвития России. Это Комиссия по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации. Все процедурные моменты графически представлены в презентации.



Для справки:

Мурманская область вошла в первую двадцатку, где принято решение о создании территории опережающего социально-экономического развития в моногородах. ТОСЭР создана в Кировске (постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2017 № 264 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Кировск»).

Порядок создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития моногородов Мурманской области утвержден постановлением Правительства Мурманской области от 18.04.2017 № 208-ПП.

С полным комплектом документов по ТОСЭР, возможных льготах и преференциях для резидентов можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /