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21.04.2017 12:55

Подключить специальное приложение и лишиться 37 тысяч рублей. 71-летняя пенсионерка пострадала от действий мошенников

Елена Ястребова.

Подключить специальное мобильное приложение и лишиться 37 тысяч рублей. В отдел полиции г. Мурманска обратилась жительница Костромы. Она рассказала, что приехала погостить к родственникам. Некоторое время назад на одном из сайтов разместила объявление о продаже гаража. Вскоре покупатель нашелся. Он предложил пенсионерке перевести деньги на счет ее банковской карты. Женщина согласилась. Но чтобы провести операцию, для этого необходимо подключить специальное приложение на указанный мужчиной номер телефона. Пенсионерка нашла ближайший банкомат и подключила услугу. Вскоре деньги с ее кредитки были списаны. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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