СФ получит новую субмарину - многоцелевую атомную подводную лодку "Казань"

Кирилл Коган.

СФ получит новую субмарину. В Северодвинске успешно спущена на воду многоцелевая атомная подводная лодка "Казань". Это вторая АПЛ построенная по проекту "Ясень". Подводный ракетный крейсер был заложен в 2009 году. В ближайшее время лодка выйдет в море на ходовые испытания. Экипаж уже подобран. В него вошли лучшие подводники СФ, которые прошли специальную подготовку в учебных центрах ВМФ. Новейшее вооружение "Казани" позволяет вывести из строя любые подлодки вероятного противника. Оно также способно "работать" по надводным и наземным целям.

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