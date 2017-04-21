Будущие защитники Родины. День открытых дверей в Североморском кадетском корпусе

Любовь Дубова.

День открытых дверей - в Североморском кадетском корпусе. Проводят для того, чтобы показать, в каких условиях и как воспитывают сегодня будущих защитников Родины. Всё, как в настоящем военном училище. Подъем в 7.15, отбой в 22 часа. Насыщенная школьная программа и внимание физподготовке. Ребята ходят в секции по самбо, греко-римской борьбе, рукопашному бою, осваивают лыжи и футбол.

Руководитель Североморского кадетского корпуса Дмитрий Касагов: "Помимо того, что секции у них и самоподготовка - это домашние задания - у нас постоянно выезды в воинские части . Тесное взаимодействие со штабом флота. Музеи, кинотеатры, боулинг. Досуг достаточно обширный".

Сейчас в Североморском кадетском корпусе - 190 учеников. Не только из Мурманской области, но из Ульяновска, Воронежа, Волгограда, Тольятти. В день открытых дверей воспитанники корпуса показали приемы владения оружием, элементы строевой подготовки. В заключение - тожественная церемония посвящения в российские морские кадеты - недавно - прибывших ребят из других учебных заведений области. Прием заявлений от новичков - до конца апреля.

Оксана Ленинг: "Конечно, волнуюсь, переживаю, ну, что делать надо готовить будущих воинов, приучать к самостоятельности".

Александр Сашук: "Ему нравится, хочет быть военным, посмотрим. Понравится ему - будем учится, нет - в школе продолжим".





