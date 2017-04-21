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21.04.2017 11:25

Чужого горя не бывает. Жители Мурманской области продолжают собирать средства на лечение маленьких северян

Андрей Зайцев.


"Помоги спасти жизнь ребёнка". Общественный наблюдательный совет акции рассмотрел ещё 3 заявления. Нужны средства на спасение юных мурманчан. Пластиковые прозрачные боксы - "Добрые сердца" - в поликлиниках, аптеках, магазинах. Акция стартовала в Мурманске в 2012-м. За это время на лечение детей собрали порядка 12 миллионов рублей, жизненно важную помощь получили больше 130 малышей. Произвели сложнейшие операции в регионе. Маленьких пациентов направляли и в лучшие клиники России, и за рубеж.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Не кончается это добросердечие, человечность, гуманность. Наверное, это то, что отличает мурманчан. Конечно, всякие мнения, всякие мысли, но уже замечено - в сложные моменты всегда мурманчане сплачиваются и всегда пытаются оказать поддержку".
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Северные люди, это все отмечают, очень доброжелательные, отзывчивые и эта акция, которая сегодня проходит, она с помощью таких отзывчивых предприятий, неравнодушных людей направлена на сбор денежных средств. Которые идут на лечение детей".
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Тяжелее ситуации в человеческой жизни, наверное, не бывает дети для нас - самое дорогое. Мы сегодня можем уже подводить промежуточные итоги. Конечно, проект живёт, проект состоялся. Есть очень положительный результат".
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