Они спасают жизни. Награждение самых активных доноров Мурманской области

Кирилл Коган.

"Лучший донор Мурманской области". Итоги необычного конкурса подвели в национальный день тех, кто помогает спасать здоровье, а, порой, и жизнь людей. В этом году, в Заполярье, кровь и плазму сдали больше шести тысяч волонтеров. Впервые процедуру прошли 1608 человек.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Честно говорю, я с огромным уважением отношусь к этим людям, которые приходят и сдают кровь, могу сказать им слова благодарности, дай Бог им самим здоровья, спасибо за то, что они делают для всех жителей нашей страны".

В этом году в конкурсе 8 номинаций. Из всех претендентов жюри выбрало самых активных доноров крови. Среди награжденных студенты областных вузов, семейные пары и врачи Службы крови.

Первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Роман Москвин: "Этот год у нас ознаменовался тем, что у нас несколько десятков доноров страны стали типированными донорами костного мозга, это потенциальные передатчики своего материала тем больным, которые нуждаются в трансплантации костного мозга, не только донорство крови у нас получает развитие".