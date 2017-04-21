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21.04.2017 11:55

В Заполярье подвели итоги кампании по вакцинации населения

Артем Дашевский.

В региональном Минздраве подвели итоги кампании по вакцинации населения. Отметили, по гриппу сработали на опережение. Вместо 20% привили 40%. Это позволило создать надежный барьер на пути эпидемии. Сложнее обстановка с детской иммунизацией. Вакцину поставляет субъектам федеральный центр. Из-за сложной системы торгов - в рамках государственных закупок - медикамент запаздывает. Такая ситуация по всей стране. В Заполярье первый квартал 17-го прошел спокойно. Использовали резервы прошлого года.
Министра здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Мы начали обращаться в Минздрав по ситуации, когда будут вакцины поставлены? Нам было обещано, что мы попадем в первую партию поставки вакцин, которая ожидается в конце апреля - начале мая и вакцина в Мурманскую область поступит полиомиелитная и БЦЖ".
Просьба - обеспечить регион вакцинами - в федеральный Минздрав поступила от Татьяны Кусайко, сенатора от Мурманской области. Кольское Заполярье - в плане иммунизации - край сложный. Как говорят медики, - субъект с большим движением детей. Скоро летние каникулы и большинство юных северян проведут их за пределами региона. Соответственно, будет сдвиг и в графиках прививок. В федеральном ведомстве ситуацию понимают и идут навстречу.
Член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко: "10 апреля заключен контракт на БЦЖ, БЦЖ-М, 18% заявки начнется поставка в регион. В июне месяце до 40%. Полностью контракты будут закрыты по БЦЖ-М в октябре месяце и 11 месяце 17 года будет закрыт контракт в соответствии с заявкой Мурманской области".
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