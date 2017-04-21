"Прибрежное рыболовство как фактор социально-экономического развития прибрежных муниципальных образований Мурманской области. Законодательство и практика". В областном центре состоялся "круглый стол"

Елена Белкина.

"Прибрежное рыболовство как фактор социально-экономического развития прибрежных муниципальных образований Мурманской области. Законодательство и практика". Тема "круглого стола" - в областной Думе. Проблема не новая. Но решить ее для нашей области можно только на федеральном уровне. И здесь, скорее, надо говорить не о прибрежном рыболовстве, а о любительском, которое предполагает лов рыбы не на продажу, а исключительно для собственного пользования.

Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "Первое - с чего мы должны начать в обсуждении, как это, может быть, не звучало так странно, термин придумать этому .Даже сейчас обозначая прибрежное рыболовство - мы сразу многое сюда закладываем. Мы, в частности, говорим об индивидуальном промысле наших жителей и возможности реализации рыбы".

По мнению министра, любую инициативу по организации индивидуального промысла приветствуют, но, при вылове государственных биоресурсов, не надо забывать о налогах. Депутаты, в свою очередь считают, что проблему замалчивать нельзя. Чем больше вокруг нее споров, тем быстрее найдут выход. Голос приморских регионов на федеральном уровне должны услышать.

Председатель комитета по природопользованию,экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Мурманской областной Думы (фракция " Единая Россия") Валерий Пантелеев: "Предложение будет в том, чтобы как можно больше дать возможности региону решать - что поймать, сколько поймать, куда результаты этого труда дальше переправить".

Председатель комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ Мурманской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР Максим Белов: "Мы должны научиться работать вместе и власть, и общество, вместе собираться, обсуждать, и потом выдавать определенные решения, потому что главное там внизу, условно говоря, среди населения, среди конкретного человека".





