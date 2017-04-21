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21.04.2017 14:55

В школе при мурманской колонии завершилась Неделя экологии

В филиале вечерней школы, расположенной на территории мурманской исправительной колонии №17, подведены итоги Недели экологии. Традиционное школьное мероприятие было более масштабным, чем обычно, поскольку 2017 год в России объявлен Годом экологии.

В программе Недели каждый осужденный мог выбрать для себя наиболее интересующие его мероприятия и форму участия в них.
Для обучающихся был организован творческий конкурс «Наш дом – природа», на который участники представили сочинения-рассуждения, стихотворения и интерактивные стенгазеты о защите природы и экологических проблемах современности.
На уроках литературы осужденные ИК-17 познакомились с произведениями писателей-классиков, а также современных авторов, которые поднимали в своих произведениях экологические проблемы.
На внеклассных мероприятиях обучающиеся получили возможность узнать о редких представителях флоры и фауны Мурманской области, занесенных в региональную Красную книгу, о самых страшных техногенных катастрофах в России и мире.
По словам преподавателя русского языка и литературы Александра Жаренова, большой интерес вызвала интеллектуально-познавательная игра «Открываем тайны Земли и Человека», в рамках которой участники смогли проверить свои знания в вопросах ботаники, зоологии, географии, астрономии, экологии, а также узнать много нового и интересного.
В период Недели экологии ученики школы приняли участие в V межрегиональном дистанционном конкурсе-олимпиаде «Звездный час» для обучающихся вечерних школ при исправительных учреждениях по предмету «География». Пятерым осужденным ИК-17, а также 38 участникам из других регионов России предстояло ответить на увлекательные вопросы о нашей планете, а также разработать маршрут экологической тропы или экологическую программу по оздоровлению экологической ситуации.
Впервые в рамках тематической недели была организована групповая творческая работа «Коллективный рассказ на экологическую тему», в создании которой приняли участие не только обучающиеся и педагоги самой школы, но и все желающие осужденные под руководством и поддержке начальников отрядов ИК-17.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской обрасти
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