Рабочая поездка Председателя Правительства России Дмитрия Медведева в Мурманскую область

Сегодня в Мурманске Дмитрий Медведев проведёт совещание, посвященное крупным проектам развития транспортной инфраструктуры севера России. Информация опубликована на официальном сайте Правительства России. В совещании примут участие Министр транспорта Максим Соколов, главы регионов и руководители профильных предприятий. Также в программе пребывания Дмитрия Медведева на Кольском Севере - осмотр акватории порта и инфраструктурных объектов Мурманского транспортного узла, морского вокзала Мурманска и ледокола «Новороссийск».

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