Председатель Правительства России Дмитрий Медведев в Мурманске с рабочим визитом

Алексей Котович.

В Мурманске с рабочим визитом председатель Правительства России Дмитрий Медведев. К этому часу премьер-министр осмотрел акваторию порта и инфраструктурные объекты Мурманского транспортного узла, морской вокзал заполярной столицы, поднялся на борт ледокола "Новороссийск". В программе визита - совещание, посвященное крупным проектам развития транспортной инфраструктуры Севера России. В обсуждении примут участие министр транспорта Максим Соколов, главы регионов и руководители профильных предприятий. Подробности смотрите в итоговом выпуске "Вест. Мурман".

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