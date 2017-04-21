Председатель Правительства России Дмитрий Медведев прибыл в Мурманск

Алексей Елкин.

На Кольском Севере Дмитрий Медведев находится в рабочей поездке. Сегодня в Мурманске он соберет совещание, посвященное крупным проектам развития транспортной инфраструктуры севера России. Информация опубликована на официальном сайте Правительства России. В обсуждении примут участие Министр транспорта Максим Соколов, главы регионов и руководители профильных предприятий. Также в программе пребывания Дмитрия Медведева в Мурманской области - осмотр акватории порта и инфраструктурных объектов Мурманского транспортного узла, морского вокзала Мурманска и ледокола «Новороссийск».

Фото