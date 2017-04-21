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21.04.2017 09:50

21 апреля – День местного самоуправления

Уважаемые сотрудники муниципальных органов власти! Поздравляем вас с праздником – Днем местного самоуправления!

Начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении положила Жалованная грамота городам, подписанная Екатериной Великой 21 апреля 1785 года. В истории современной России это один из самых молодых праздников – мы отмечаем его в пятый раз.
Перед органами местного самоуправления стоят важные задачи по обеспечению комфортных условий жизни в муниципалитетах. Вы наиболее приближены к людям, как говорится, работаете на земле. Вам доверяют жители, и поэтому они вправе предъявлять к вам строгие требования.
Ответственность и доброжелательность, честность и открытость, компетентность и требовательность – эти качества необходимы сотрудникам местной власти. Умение выслушать людей, понять их нужды, приложить максимум усилий для решения проблемы – этого ждут граждане от представителей местного самоуправления.
Дорогие друзья! Желаем вам успехов в работе на благо ваших районов, городов и поселков, крепкого здоровья, мира и благополучия вашим семьям!


Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин

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