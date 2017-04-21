В Мурманской области стартовал третий этап командно-штабного учения по ликвидации ЧС, вызванных весенним половодьем и природными пожарами

Сегодня в Мурманской области стартовал третий этап, проводимого МЧС России, командно-штабного учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами.

Одной из основных его целей является повышение готовности органов управления, сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами. В Мурманской области на тушение условного пожара в лесу в Кольском районе будут привлекаться силы и средства Главного управления МЧС России по Мурманской области, авиационной база охраны лесов, администрации Кольского района, полиции, и других взаимодействующих структур.

Также состоится проверка реальности планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС.

Главное управление МЧС России по Мурманской области