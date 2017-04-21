В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 апреля.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 16.00 ул. Бочкова, 8
ул. Достоевского, 7, 8
ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 17.00 ул. Орликовой, 53, 54, 56, 57, 58
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
06.00 – 18.00 ул. Свердлова, 5, 7, 9а
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Александрова, 24/1, 22
ул. Олега Кошевого, 6к2
пр. Ленина, 48
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
01.00 – 06.00 ул. Книповича, 19, 21, 25
ул. Полярные Зори, 16, 18
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация г. Мурманска