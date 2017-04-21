В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 апреля.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:



09.00 – 16.00 ул. Бочкова, 8



ул. Достоевского, 7, 8



ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



09.00 – 17.00 ул. Орликовой, 53, 54, 56, 57, 58



ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



06.00 – 18.00 ул. Свердлова, 5, 7, 9а



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:



09.30 – 16.00 ул. Александрова, 24/1, 22



ул. Олега Кошевого, 6к2



пр. Ленина, 48



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:



01.00 – 06.00 ул. Книповича, 19, 21, 25



ул. Полярные Зори, 16, 18



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



Администрация г. Мурманска