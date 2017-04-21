Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
21.04.2017 09:35

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 апреля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 апреля.

 
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
 
09.00 – 16.00 ул. Бочкова, 8
 
ул. Достоевского, 7, 8
 
ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
 
09.00 – 17.00 ул. Орликовой, 53, 54, 56, 57, 58
 
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
 
06.00 – 18.00 ул. Свердлова, 5, 7, 9а
 
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
 
09.30 – 16.00 ул. Александрова, 24/1, 22
 
ул. Олега Кошевого, 6к2
 
пр. Ленина, 48
 
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
 
01.00 – 06.00 ул. Книповича, 19, 21, 25
 
ул. Полярные Зори, 16, 18
 
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.


Администрация г. Мурманска
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.42
Евро = 60.61
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.