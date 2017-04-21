Саксофонист, открывший новые границы в джазе. Макс Ионата дал концерт в областной филармонии

Кирилл Коган.

Саксофонист, открывший новые границы в джазе, - так эксперты говорят про итальянского музыканта Макса Ионата. Звезда с мировым именем дал концерт в Мурманской областной филармонии. Выступил в составе русско-итальянского квартета. Безусловно, сорвал аплодисменты зала. Макса Ионата знают и любят, без преувеличения, во всем мире. За последние 10 лет мэтр записал больше 70 альбомов с ведущими джазовыми музыкантами. Резидент самых известных джаз-клубов и международных фестивалей. Мурманск стал одним из первых городов его гастрольного тура по России.



