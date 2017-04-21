В Североморском кадетском корпусе прошел День открытых дверей

Любовь Дубова, Анастасия Русинова.

День открытых дверей в Североморском кадетском корпусе. Проводят для того, чтобы показать, в каких условиях и как воспитывают сегодня будущих защитников Родины. Всё - как в настоящем военном училище. Подъем в 7:15, отбой в 22 часа. Насыщенная школьная программа и внимание физподготовке. Ребята ходят в секции по самбо, греко-римской борьбе, рукопашному бою, осваивают лыжи и футбол. Сейчас в Североморском кадетском корпусе - 190 учеников. Не только из Мурманской области, но из Ульяновска, Воронежа, Волгограда, Тольятти. Прием заявлений от новичков - до конца апреля.







