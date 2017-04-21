В областной Думе за "круглым столом" собрались депутаты, министры, рыбаки, ученые, главы муниципальных образований. Тема обсуждения - прибрежное рыболовство

Елена Белкина.

"Прибрежное рыболовство как фактор социально-экономического развития прибрежных муниципальных образований Мурманской области. Законодательство и практика". Тема круглого стола - в областной Думе. Проблема не новая. Но решить ее для нашей области можно только на федеральном уровне. И здесь, скорее, надо говорить не о прибрежном рыболовстве, а о любительском, которое предполагает лов рыбы не на продажу, а исключительно для собственного пользования.

Председатель комитета по природопользованию,экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Мурманской областной Думы (фракция " Единая Россия") Валерий Пантелеев: "Предложение будет в том, чтобы как можно больше дать возможности региону решать - что поймать, сколько поймать, куда результаты этого труда дальше переправить".









