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21.04.2017 08:58

Мурманская область впервые принимает участие во Всероссийском конкурсе "Семья года"

Артем Дашевский.

"Семья года". Мурманская область впервые принимает участие во Всероссийском конкурсе . В финал регионального этапа вышли 37 семей. У организационного комитета - непростая задача - определить лучших в пяти номинациях: "Многодетная семья", "Молодая", "Сельская", "Золотая семья России" и "Семья - хранитель традиций". Критерии - крепость отношений, твердость устоев, забота и уважение друг к другу. Объявление и торжественное награждение победителей - в Международный день семьи. Лучшие представят Заполярье на федеральном этапе в Москве.
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Конкурсных заявок было подано 90. Все конкурсанты показали себя с самой наилучшей стороны. Они продемонстрировали всё то, к чему стремятся, что хотят получить все люди. Это тепло и уют дома. В таких конкурсах очень тяжело выбирать лучших, потому что за всем этим стоят и эмоции, и жизнь. И надежды конкретных людей".
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