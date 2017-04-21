В региональном Минздраве подвели итоги кампании по вакцинации населения

Артем Дашевский.

Отметили, по гриппу сработали на опережение. Вместо 20% привили 40%. Это позволило создать надежный барьер на пути эпидемии. Сложнее обстановка с детской иммунизацией. Вакцину поставляет субъектам федеральный центр. Из-за сложной системы торгов - в рамках государственных закупок - медикамент запаздывает. Такая ситуация по всей стране. В Заполярье первый квартал 17-го прошел спокойно. Использовали резервы прошлого года.

Министра здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Мы начали обращаться в Минздрав по ситуации, когда будут вакцины поставлены? Нам было обещано, что мы попадем в первую партию поставки вакцин, которая ожидается в конце апреля - начале мая и вакцина в Мурманскую области поступит полиомиелитная и БЦЖ".







