"Лучший донор Мурманской области". В областном центре наградили победителей регионального конкурса

Кирилл Коган.

"Лучший донор Мурманской области". Итоги необычного конкурса подвели в национальный день тех, кто помогает спасать здоровье, а, порой, и жизнь людей. В этом году в Заполярье кровь и плазму сдали больше шести тысяч волонтеров. Самых активных доноров наградили памятными медалями и благодарственными письмами за подписью губернатора и депутатов Мурманской областной Думы.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Честно говорю, я с огромным уважением отношусь к этим людям, которые приходят и сдают кровь, могу сказать им слова благодарности, дай Бог им самим здоровья, спасибо за то, что они делают для всех жителей нашей страны".









