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21.04.2017 08:35

Поправки в закон "Об административных правонарушениях" рассмотрели депутаты профильного комитета Мурманской областной Думы

Анастасия Русинова.

Как правильно использовать региональную государственную символику, в каких случаях герб и флаг идут в разрез с законодательством, и что за это грозит? Поправки в закон "Об административных правонарушениях" рассмотрели депутаты профильного комитета Мурманской областной Думы. Как пояснили инициаторы проекта, сегодня есть документ, который регламентирует порядок использования официальных символов, но он не предусматривает меры ответственности за нарушения. Сумму штрафов парламентарии сейчас оговаривают. Это первое чтение законопроекта.
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