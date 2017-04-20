Мурманская область станет первым регионом в стране, где будет реализован пилотный проект скрининга рака

Светлана Деменева.

Это стало известно сегодня, во время подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и НИИ им. Петрова, который занимается вопросами онкологии. Наш регион постоянно в зоне внимания научного учреждения. Впереди - тесная работа по ряду программ, направленных на профилактику онкологических заболеваний. В регионе лучшие показатели в России по диагностике рака молочной железы. С программы скрининга этого заболевания и начнут.

Директор ФГБУ "Научно-исследовательский институт им. Н.Н. Петрова" Алексей Беляев: "В регионе можно создать эту программу при совместных усилиях. И наши специалисты помогут - поскольку мы работаем со специалистами Скандинавских стран, с Финляндией, у которой большой опыт по внедрению этих программ".

Пилотный проект будет включать комплекс мер, направленных на то, чтобы выявить и пригласить на обследование людей, которые находятся в группе риска. Чтобы они попали к нужным специалистам и продолжили лечение заболевания, если оно будет выявлено. В Мурманской области, к сожалению, уровень заболеваемости раком - растет. В прошлом году - на 6 процентов. Это единственное направление, где пока не удается снизить смертность.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "При этом мы понимаем, что материально - техническое состояние областного онкодиспансера очень далеко от совершенства. Специальность онкология требует не только высокой квалификации от врачей, но и качественной базы. В 2017 году наши основные усилия в сфере здравоохранения будут направлены на решение данной проблемы. Поскольку речь идет о жизни северян".







