Крылатая память Победы. Поисковики готовят операцию по подъему разбившегося советского самолета

Алексей Елкин.

В Кольском районе активисты Мурманского штаба ОНФ плинируют операцию по подъему разбившегося в годы Великой Отечественной войны советского самолета. Часть деталей полученного по лэнд-лизу "Харрикейна" уже передали в музей авиации Северного флота.

Активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Игорь Кукушкин: "Вот, "Харрикейн", который здесь стоит. Такой же точно самолет разбился там".

Самолет - истребитель. Восстановленный экземпляр в экспозиции - уже давно. На этих фрагментах левого крыла и пушке - от такого же "Харрикейна" - снег еще не растаял. В музей военно-воздушных сил Северного флота их доставили добровольцы. Из района, где в годы Великой Отечественной войны велись ожесточенные воздушные бои.

Активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Игорь Кукушкин: "Еще есть одна пушка. Лежит на берегу. Но это - оружие. Это надо со специалистами поднимать".

Техник музея военно-воздушных сил Северного флота Андрей Копытков: "Эти самолеты пришли к нам в 43 году. С пушками 20 миллиметровыми. Установлены по 4 пушки на самолете".

Союзники поставили Советскому Союзу более 2-х тысяч "Харрикейнов". Из их, примерно, 750 участвовали в обороне Заполярья. В семидесятых - 40 лет назад - случайно, рыбаки наткнулись на обломки самолета в сопках.

Место крушения - в 30 километрах от поселка Шонгуй, что под Мурманском. В годы Великой Отечественной войны там находился советский аэродром. Самолет заходил на посадку с той стороны. Неизвестно, что случилось. Был ли он подбит. Но машина взорвалась и упала в болото. Рядом с озером.

Виктор Васильевич рассказывает, как еще 80-м году направлял запрос в военкомат, надеясь узнать о судьбе пилота. Ответ тогда не получил. Сегодня - вместе с активистами Общероссийского народного фронта. Уже составлена карта местности. Установлены точные координаты разбившегося самолета. Для проведения сложной операции его подъема.

Виктор Васильевич Золотопуп: "Самое основное - пушки остались на берегу, а он — сюда свалился. В 80 году его последний раз видел зеленое крыло".

"Ну, с метр. С метр ила. И, дно твердое. А, он прямо на поверхности ила лежит".

В лунках прощупывается металл. Сразу над ним - лед. Камера, способная снимать на глубине, в таких условиях, "не видит" корпус самолета. Его подъем возможен - летом. Но, когда снег сойдет, проехать сможет - только вездеход, а, чтобы "вытянуть" тяжелую машину из болота - потребуется вертолет. В Народном фронте рассчитывают на поддержку властей. И готовят обращение на имя командующего Северным флотом.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев: "Попробуем, все-таки, найти спонсоров, возможно, и среди государственных инстанций. Чтобы попытаться достать этот самолет. Пускай частями, пускай фрагментами".

Руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Если его нашли, я думаю, первое - это надо установить имя летчика и установить находится ли он здесь. И не похоронен. Либо он каким-то образом спасся".

В планах присвоить имея летчика - школе в Шонгуе. В поселке, куда после боя - на аэродром - он вел свой "Харрикейн".