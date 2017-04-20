"Помоги спасти жизнь ребенка". Жители Мурманской области продолжают собирать средства на лечение маленьких северян

Андрей Зайцев.

"Помоги спасти жизнь ребёнка. Акция стартовала в Мурманске в 2012 году. За это время на лечение маленьких северян было собрано порядка 12 миллионов рублей, жизненно важную помощь получили более 130 малышей. Сегодня общественный наблюдательный Совет акции рассмотрел ещё 3 заявления. Средства на спасение юных мурманчан, а так же маленьких граждан из других муниципалитетов области, продолжают собираться горожанами и городскими предприятиями. Чужого горя не бывает. Пластиковые прозрачные боксы - "Добрые сердца" - находятся в поликлиниках, аптеках, магазинах.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Не кончается это добросердечие, человечность, гуманность. Наверное, это то, что отличает мурманчан. Конечно, всякие мнения, всякие мысли, но уже замечено - в сложные моменты всегда мурманчане сплачиваются и всегда пытаются оказать поддержку".







