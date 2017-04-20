"Кольский Север на переломе эпох". Первые научные чтения об истории Заполярья в преддверии столетия революции

Анастасия Ярославская.

Сразу два больших события для тех, кто интересуется историей. В областном краеведческом музее сегодня впервые прошли научные чтения и открылась передвижная выставка Государственного центрального музея современной истории России. В фокусе - события столетней давности. Оба мероприятия посвящены приближающемуся юбилею Октябрьской революции.

"Революционный 1917". В фотографиях, плакатах и постановлениях. 200 подлинных экспонатов - свидетелей Красного Октября. Александр Ильин - главный хранитель уверяет - раритеты, способные вызвать дрожь в руках у ценителей истории и её деталей. Текст с собственноручными правками Ленина. Печатная речь Керенского, она же - его портрет. И в те времена типографские работники креативили. "Мы начали с Мурманска. -Мурманск первый, куда дальше? - Ну, у нас больше там на осень планы - и Западная Сибирь, и Поволжье, но Мурманск просто с сильным отрывом опередил всех остальных".

"Кольский Север на переломе эпох". Первые, но как уже прозвучало - не последние научные чтения об истории Заполярья.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Для Кольского Заполярья это событие имеет ключевое, важное и, я бы сказала, особое значение. По сути, именно исторический перелом 1917 года дал старт активному освоению нашего края - случилось бы это при ином ходе событий - вопрос открытый".

Ожидалось, что первым доклад-размышление, представит краевед Алексей Киселев - увы, по здоровью не смог. Почетную миссию поручил своему - в одном лице - соавтору, редактору и супруге.

Нина Владимировна Голикова: "Слушаем друг друга - я ему про моду, про шубы, а он более так реально смотрит".

15 выступлений. Результатов долгих поисков и исследований. Для историка из Петербурга лучшим отражением многочисленных перипетий стала линия активности с точки зрения безопасности Кольской земли как форпоста.

Научный сотрудник научно-исследовательского института Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ (г. Санкт-Петербург) Андрей Михайлов: "В разное время к этому по-разному относились власти - было время, когда считалось, что и охранять здесь, в общем-то, нечего. Сейчас, я думаю, линия правильная - мы сейчас защищаем наши рубежи".

Калейдоскоп событий и выводов. Они тоже станут частью истории. В краеведческом музее планируют выпустить сборник докладов. Будет доступна и онлайн версия.