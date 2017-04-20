В погоне за "Синей птицей"! Впервые отборочный тур Всероссийского конкурса прошел в Мурманске

Артем Дашевский.

Калейдоскоп талантов на сцене областной "Кировки". "Синяя птица" продолжает искать и брать под свое крыло самых одаренных маленьких жителей России. Весь день кастинг. На кону - путевка в финал в Москву.

Уникальный проект - третий сезон Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица". Сегодня первый этап - отборочный тур в Мурманске. Заявки на участие подали больше 80 ребят. Артистичные, одарённые, сегодня они могут блеснуть способностями и, возможно, в будущем их имена узнает вся страна. А мы с вами будем гордиться земляками.

За кулисами накал творческих страстей. Причем волнуются в основном родители. Юные конкурсанты - спокойны и занимаются своими важными детскими делами. Ульяна из Мурманска, например, решила, что за несколько минут до выступления самое время измерить свой рост.

С "Синей птицей" Ульяна уже знакома. В прошлом году участвовала в отборочном в Москве - прошла. Но не попала в телеверсию, так как пришлось возвращаться в Мурманск. Сегодня - пробует снова.

Участница отборочного этапа Всероссийского открытого конкурса юных талантов "Синяя птица" (г. Мурманск) Ульяна Коляда: "Нас выбрали по танцам, я тоже тогда пела, но меня по пению не выбрали. А сейчас, я надеюсь, что везде выберут".

В зале абсолютная тишина и никого постороннего. Только жюри. У них не простая задача. Отметить лучших. Всё очень строго. Выступления записывают сразу несколько камер. Решение по каждому конкурсанту будут принимать в столице.

Член жюри отборочного этапа Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" Елена Крынжина: "Работа в жюри - она всегда накладывает очень большую ответственность. Не просмотреть, разглядеть, увидеть и помочь пройти в следующий этап".

Каждый хочет стать лучшим. Перед выступлением участники желают друг-другу удачи, но, а если что-то не получится...

Участница отборочного этапа Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" (ЗАТО г. Североморск) Соня Грибанова: "Чтобы не расстраивались и не бросали свой путь. Это только один шаг в их карьере".

Это уже третий сезон конкурса. "Синяя птица" шагает по стране. От Калининграда до Владивостока. И от Мурманска до Сочи. Она поможет взлететь на вершину творческого Олимпа самым талантливым и одаренным. И очень скоро мы узнаем - кто представит Кольское Заполярье на главной детской творческой сцене страны.