На Северный флот прибыла первая команда призывников из Санкт-Петербурга

Первая команда военнослужащих по призыву из Санкт-Петербурга прибыла сегодня на Северный флот. В ближайшее время молодые петербуржцы пройдут приемно-техническую комиссию и медицинское освидетельствование на степень годности к военной службе в пункте приёма и распределения военнослужащих в Североморске.

Новобранцам предстоит прослужить один год в береговых частях флота. В основном военнослужащие будут распределены в мотострелковые подразделения, авиационно-технические базы, части противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения. Самые здоровые и подготовленные призывники могут попасть служить в морскую пехоту.

Всего в ходе весенней призывной кампании 2017 года Северный флот пополнят более 2,5 тысяч военнослужащих по призыву. Из них более 800 человек будут призваны из Мурманской и Архангельской областей. А всего в этих регионах военкоматы планируют призвать около 2000 молодых людей. Часть из них будут направлены на трёхмесячную подготовку в учебный центр ВМФ в Северодвинске для получения военно-морской учётной специальности и затем распределены на флоты.



Пресс-служба Северного флота