Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
20.04.2017 16:45

На Северный флот прибыла первая команда призывников из Санкт-Петербурга

Первая команда военнослужащих по призыву из Санкт-Петербурга прибыла сегодня на Северный флот. В ближайшее время молодые петербуржцы пройдут  приемно-техническую комиссию и медицинское освидетельствование на степень годности к военной службе в пункте приёма и распределения военнослужащих в Североморске.
Новобранцам предстоит прослужить один год в береговых частях флота. В основном военнослужащие будут распределены в мотострелковые подразделения, авиационно-технические базы, части противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения. Самые здоровые и подготовленные призывники могут попасть служить в морскую пехоту.
Всего в ходе весенней призывной кампании 2017 года Северный флот пополнят более 2,5 тысяч военнослужащих по призыву. Из них более 800 человек будут призваны из Мурманской и Архангельской областей. А всего в этих регионах военкоматы планируют призвать около 2000 молодых людей. Часть из них будут направлены на трёхмесячную подготовку в учебный центр ВМФ в Северодвинске для получения военно-морской учётной специальности и затем распределены на флоты.

Пресс-служба Северного флота
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.18
Евро = 60.26
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.