Юбилею писательницы Надежды Большаковой в областной детско-юношеской библиотеке посвящен праздничный вечер

21 апреля в 15.00 в актовом зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (ул. Буркова, 30) состоится праздничный вечер «Она такая разная?», посвященный юбилею писательницы Надежды Большаковой.



Надежда Большакова – прозаик, член Союза писателей России, лауреат премии Баёва-Подстаницкого за книгу «Подарок чайки (Сказки о Лапландии)». Надежда Павловна – мастер слова, талантливая и увлеченная, любящая свой край, его жителей и историю. Область ее научных интересов обширна: история, культура и этнография саамов Кольского полуострова, литературное краеведение, колокола и колокольные звоны, православие на Севере России, творчество поэта Сергея Есенина, писателя Дмитрия Балашова и первой саамской поэтессы Октябрины Вороновой – в 1994 году Надежда Большакова организовала музей поэта в поселке Ревда. На протяжении ряда лет Надежда Павловна была редактором «Православной миссионерской газеты» Мурманской епархии.



Гостями праздничного вечера станут преподаватели и студенты Мурманского арктического государственного университета, члены Мурманской писательской организации, сотрудники библиотек и почитатели творчества Надежды Большаковой.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /