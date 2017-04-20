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20.04.2017 16:50

Юбилею писательницы Надежды Большаковой в областной детско-юношеской библиотеке посвящен праздничный вечер

21 апреля в 15.00 в актовом зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (ул. Буркова, 30) состоится праздничный вечер «Она такая разная?», посвященный юбилею писательницы Надежды Большаковой.

Надежда Большакова – прозаик, член Союза писателей России, лауреат премии Баёва-Подстаницкого за книгу «Подарок чайки (Сказки о Лапландии)». Надежда Павловна – мастер слова, талантливая и увлеченная, любящая свой край, его жителей и историю. Область ее научных интересов обширна: история, культура и этнография саамов Кольского полуострова, литературное краеведение, колокола и колокольные звоны, православие на Севере России, творчество поэта Сергея Есенина, писателя Дмитрия Балашова и первой саамской поэтессы Октябрины Вороновой – в 1994 году Надежда Большакова организовала музей поэта в поселке Ревда. На протяжении ряда лет Надежда Павловна была редактором «Православной миссионерской газеты» Мурманской епархии.
 
Гостями праздничного вечера станут преподаватели и студенты Мурманского арктического государственного университета, члены Мурманской писательской организации, сотрудники библиотек и почитатели творчества Надежды Большаковой.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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