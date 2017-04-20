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20.04.2017 15:34

Международный конкурс профессионального мастерства Arctic Skills: развитие профессиональных компетенций и сотрудничества в Баренцрегионе

Сегодня губернатор Марина Ковтун посетила площадки международного конкурса арктических компетенций Arctic Skills. На базе Мурманского технологического колледжа сервиса студенты профессиональных образовательных организаций из Норвегии, Финляндии и России соревновались в компетенциях «Саамское рукоделие» и «Парикмахерское искусство». Глава региона познакомилась с работами участников конкурса, пообщалась со студентами, преподавателями и судьями.

Arctic Skills – конкурс под эгидой Баренцсекретариата, который в прошлом году проходил в норвежском Киркенесе, теперь его принимает Мурманск, затем эстафета конкурса профессионального мастерства перейдёт к Финляндии.

Глава региона высоко оценила этот проект, поскольку регионы-участники получают хороший импульс к развитию профессиональных компетенций, и вместе с этим развивается и укрепляется сотрудничество в Баренцрегионе.

«Этот проект востребован и ребятами, и работодателями. Например, сегодня мы услышали от работодателей, что к студентам колледжей, особенно тех, кто участвует в движениях Arctic Skills и Worldskills, у них особое внимание и отношение. На это сегодня и нацелена система среднего образования: мы готовим специалистов «под ключ». Здесь зарождается контакт, который обеспечивает студентов рабочим местом», – подчеркнула Марина Ковтун.


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