Заместитель губернатора Григорий Стратий принял участие в совещании под председательством Генерального прокурора РФ

В Ярославле состоялось совещание при Генеральном прокуроре Российской Федерации Юрии Чайке, на котором обсуждались вопросы соблюдения законодательства, регламентирующего своевременную оплату заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам в Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах. В совещании приняли участие прокурор Мурманской области Василий Щербаков и заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий.



В ходе совещания отмечалось, что органы прокуратуры в Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах проводят значительную работу, направленную на погашение задолженности перед предпринимателями по государственным и муниципальным контрактам. Так, за полтора года уже погашена задолженность перед предпринимателями на сумму более 21 млрд рублей (в т.ч. по Мурманской области – 97,12 млн рублей). Однако, несмотря на принимаемые меры, ситуация в данной сфере остается сложной и совокупный объем долга по государственным и муниципальным контрактам в указанных федеральных округах на 1 марта 2017 года составил более 19 млрд рублей (в т.ч. по Мурманской области – 6,32 млн рублей).



Это негативно сказывается на предпринимателях, которые, своевременно не получая денежные средства за выполненную работу по государственным и муниципальным контрактам, испытывают трудности по уплате налогов и заработной платы, срывают сроки выполнения обязательств перед контрагентами, а в отдельных случаях переходят в стадию банкротства.



На совещании отмечено, что основными причинами образования долгов перед предпринимателями являются дефицит бюджетов различных уровней, заключение государственными и муниципальными заказчиками контрактов в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств, включение в них незаконных условий, а также неправомерные действия публичных заказчиков, направленные на уклонение от исполнения взятых обязательств.



Правительство Мурманской области проводит системную работу по безусловному и своевременному исполнению государственными заказчиками своих обязательств по оплате контрактов, внимательно и оперативно рассматривает все случаи нарушения. Особое внимание уделяется профилактической работе по выявлению и устранению причин, способствующих нарушениям законодательства.



Несмотря на то что Мурманская область вошла в число регионов с наименьшей суммой накопленной задолженности перед предпринимателями, работа в этом направлении будет усилена.



Предприниматели, испытывающие проблемы с оплатой по исполненным государственным и муниципальным контрактам, помимо судебной инстанции могут обратиться для решения вопроса по нескольким каналам, прежде всего, к уполномоченному по защите прав предпринимателей при Губернаторе Мурманской области, напрямую к губернатору Мурманской области, а также в прокуратуру региона, которая в первый вторник каждого месяца проводит «единый день приема предпринимателей».





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