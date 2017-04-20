Госавтоинспекция Мурманской области напоминает водителям о безопасном поведении на дорогах

На территории области продолжает фиксироваться рост количества ДТП без пострадавших. Нестабильные погодные условия – яркое солнце, сменяющееся обильными снегопадами, стали одной из причин частых ДТП с материальным ущербом, т.е. без пострадавших.

Только за последние 10 дней в области зарегистрированы 600 подобных ДТП, из которых 362 – в областном центре. Основное количество так называемых «стыковок» произошло в населенных пунктах по причинам не предоставления преимущества в движении, несоблюдения безопасной дистанции, бокового интервала и элементарной невнимательности на проезжей части.

Впереди последний день рабочей недели и выходные дни и чтобы не омрачить их, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автолюбителям учитывать погодные и дорожные условия. Перед началом движения убедитесь в исправности тормозной системы и системы рулевого управления.

Необходимо соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными при пересечении перекрестков, передвижении вблизи поликлиник, школ и детских садов, на дворовых территориях. Уступайте дорогу автомобилям со спецсигналами и не препятствуйте движению специальных служб по проезжей части. Проявите осторожность, находясь рядом с общественным транспортом.

Соблюдайте безопасные боковые интервалы и дистанцию, избегайте маневров, связанных с выездом на встречную полосу и ни в коем случае не употребляйте алкоголь перед тем, как сесть за руль.

И помните, что порой даже незначительного столкновения может быть достаточно, чтобы, к примеру, травмы получил находящийся в салоне ребенок.